Il Borgo torna a festeggiare il Carnevale di San Lazzaro. La 36^ edizione arriva dopo gli anni di pausa a causa della pandemia e punta a trasformarsi in una festa di tutta la città. Saranno infatti oltre 700 i bambini delle scuole di tutta Faenza invitati ad animare il carnevale. La sfilata inizierà domenica 26 marzo alle 14.30 in Corso Europa. Nel nuovo programma allestito dal comitato organizzativo, troveranno però spazio anche diverse attività collaterali, da venerdì a domenica. Anche durante la sfilata, saranno diversi gli eventi organizzati per intrattenere il pubblico. L’ingresso sarà a pagamento, 2 euro, ma bambini e ragazzi fino ai 14 anni potranno entrare gratuitamente.