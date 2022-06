Il Borgo Durbecco vince il 65° Palio del Niballo di Faenza. Un palio lungo, terminato agli spareggi, dove si sono dovuti sfidare in quattro tornate il Borgo Durbecco e il Rione Rosso, entrambi a 6 scudi al termine della giostra. È stato quindi Luca Innocenzi a dimostrarsi miglior fantino sul campo del Bruno Neri, davanti a Matteo Rivola del Rione Rosso. Innocenzi si era infortunato e sembrava non potesse competere per il palio, ma non ha voluto mancare alla gara in sella a Silver Wash, cavallo che si è dimostrato molto veloce.

Terzo classificato, con quattro scudi, il Rione Nero con Matteo Tabanelli colpevole di aver commesso qualche errore di troppo.

Quarto classificato il Rione Verde, con Marco Diafaldi in sostituzione dell’infortunato Nicholas Billi, quinto il Rione Giallo con l’altro debuttante Sergej Sissa.