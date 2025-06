Il bilancio consuntivo 2024 dell’Asp della Romagna Faentina chiude con una perdita di 45mila euro

Il bilancio consuntivo d’esercizio dell’Asp della Romagna Faentina per il 2024 si chiude con una perdita di 45.120 euro. L’azienda, con una procedura molto criticata dai sindacati e da parte della politica, con l’approvazione dei consiglio comunali, avvierà ora una nuova gestione dei servizi per gli anziani non autosufficienti, in sinergia con il Consorzio Blu, con l’obiettivo di migliorare la gestione finanziaria dell’ente. Nascerà Primula, società pubblico-privata che prenderà in cura la gestione dei posti letto delle varie strutture.

Il Consuntivo 2024 segna comunque un netto miglioramento rispetto al passato.