Il Basket Ravenna esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianluca Alni, ex giocatore giallorosso. Successivamente alla fine della sua carriera cestistica, Gianluca aveva continuato a supportare incessantemente il Basket Ravenna, prima come tifoso e poi come sponsor dei bizantini.

Da parte di tutta la società, un grande abbraccio a sua moglie Nadia, a suo figlio Matteo e a tutti i suoi cari.