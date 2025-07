“Sono davvero felice e grato per l’opportunità che mi è stata data dalla società OraSì Ravenna. Vivere la mia prima esperienza lontano da casa in una piazza come questa è per me motivo di orgoglio.

Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e vivere le emozioni del palazzetto insieme ai tifosi, che so essere caldi e appassionati.

Sono convinto che potremmo toglierci grandi soddisfazioni. A presto!”. Queste le parole al momento della firma del giovane Davide Paiano, ala che ha già avuto la possibilità di provare l’esperienza di uno spogliatoio di Serie A.

il General Manager Lorenzo Nicoletti:

“Siamo felici di accogliere nella nostra squadra Davide, ala di talento proveniente dal settore giovanile della Pallacanestro Trieste, dove ha avuto modo di crescere e maturare esperienza come aggregato stabile nel roster della Serie A.

Giovane, ambizioso e con grandi margini di crescita, Davide è pronto a dare il suo contributo e a mettersi in gioco per la nostra maglia.”