“Il mondo repubblicano dedica questa settimana al ricordo del 9 febbraio, 176° anniversario della Repubblica Romana, con i tradizionali pranzi e cene della Repubblica organizzati in 22 circoli e sezioni PRI della provincia di Ravenna, ma anche con incontri e manifestazioni che confermano quanto siano attuali i valori patriottici e gli ideali di quella breve Repubblica conquistata e difesa da Mazzini e Garibaldi. Oltre alle iniziative promosse dalla Fondazione Museo del Risorgimento ed a quelle proposte dalle Associazioni garibaldine e dal Capanno Garibaldi, il PRI si ritrova sabato 8 febbraio a San Michele, ore 17, circolo A. Saffi, in una pubblica manifestazione dal titolo “IL 9 FEBBRAIO VIVE: DAI LUMINI ALLA PRIMA COSTITUZIONE REPUBBLICANA”. “La celebrazione della Repubblica Romana, afferma Giannantonio Mingozzi che aprirà l’incontro pubblico, ormai appartiene a tutta la comunità romagnola e ravennate in particolare, e non è solo una festa di partito ma la testimonianza di chi si è battuto, offrendo la propria vita, per un’Italia libera, unita e democratica contro tanti eserciti italiani e stranieri”. Condurrà l’incontro la giornalista Margherita Ghinassi, con gli interventi di Massimo Cimatti, Sauro Mattarelli (autore del volume “I lumini del 9 febbraio”), Valeria Masperi e le conclusioni di Eugenio Fusignani, assessore e Segretario Regionale del PRI. Al termine aperitivo buffet.”