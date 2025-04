Il 70% degli italiani nella fascia 0-14 anni legge solo fino a sei libri a stampa all’anno, il 4% non legge.

Il valore del mercato dei libri per bambini e ragazzi in Italia nel 2024 è di 258,2 milioni di euro, in lieve flessione (-0,2%) dopo la crescita dell’anno precedente.

Il comparto mantiene la sua centralità all’interno dell’editoria italiana, ma ci sono profondi cambiamenti nei comportamenti di lettura e nei consumi culturali dei più giovani, come mostra la ricerca dell’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori (realizzato con Pepe Research ogni due anni) presentata nel giorno d’inaugurazione della Bologna Children’s Book Fair, il 31 marzo all’incontro ‘La lettura tra gli 0-14enni oggi’.

Il voto medio complessivo sul piacere della lettura è una sufficienza stentata: 6,4. Forte è la concorrenza di tablet e smartphone. Mediamente, nel 2025 il tempo settimanale dedicato alla lettura di libri tra gli 0 e i 14 anni è di un’ora e 55 minuti contro le 7 ore e 6 minuti di tablet e smartphone. La forbice è particolarmente ampia nella fascia 10-14 anni: un’ora e 43 minuti contro 10 ore e 28 minuti. Il ritratto che emerge è di lettori occasionali, non molto appassionati e distratti da smartphone e tablet. Nella fascia 0-14 anni, conteggiando sia la lettura di libri a stampa che sul digitale, ascolto di audiolibri, piattaforme di narrazione online, app, in Italia legge il 99% della popolazione. I soli libri a stampa (illustrati compresi) sono letti dal 96%, una percentuale significativamente superiore al 68% della popolazione italiana sopra i 15 anni. Però, se guardiamo alla frequenza, solo un bambino o ragazzo ogni quattro (26%) legge più di sei libri a stampa l’anno. Anche la spesa degli italiani in libri per bambini e ragazzi nel 2024 ha registrato un calo: è stata pari a 276,8 milioni di euro, in flessione dello 0,4% rispetto al 2023. Nel valore sono compresi 18,6 milioni di euro di fumetti per bambini e ragazzi (-2,2%). Le copie comprate sono state 24,2 milioni (-0,8%), comprese 1,3 milioni di copie di fumetti (-3,8%). Ma mentre i libri destinati ai bambini 0-5 anni sono cresciuti nell’ultimo anno del 9,2% a valore e sono oggi il 53,7% del totale, i libri 6-9 anni sono calati dell’8,8% e sono oggi il 30,9% del totale e quelli 10-14 anni sono calati del 10,3% e sono il 15,4% del totale.

(ANSA)