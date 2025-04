Il 7 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Ravenna

La Fiamma Olimpica delle Olimpiadi di Milano-Cortina sarà a Ravenna il 7 gennaio 2026. La giunta di Ravenna ha approvato la delibera per la convenzione da siglare con la Fondazione Milano Cortina 2026. Il tragitto è ancora tutto da organizzare. La torcia il 7 gennaio si fermerà a Ferrara, per poi proseguire l’8 gennaio verso Parma. Il viaggio a tappe in tutta Italia partirà il 6 dicembre da Roma. Saranno oltre 10 mila i tedofori che si alterneranno fino alla conclusione a Milano, prevista per il 6 febbraio, giorno della cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali