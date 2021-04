Cambiamenti in vista per il Krash Trail, storicamente previsto per il 1° Maggio ma che gli organizzatori hanno scelto di rinviare al 6 giugno confidando che la situazione pandemica vada progressivamente migliorando. Dopo la parziale cancellazione dello scorso anno (si svolse infatti un’edizione virtual molto fortunata) si torna a correre per i boschi, attraverso un tracciato rinnovato e certamente più gestibile in base ai protocolli in vigore.

Si tratta infatti di un tracciato ad anello, con partenza e arrivo dalla Parrocchia di Errano (frazione del Comune di Faenza) proprio per evitare le difficoltà legate a un percorso in linea con evidente influenza sui trasporti di collegamento. Sarà possibile scegliere il Krash Trail Marathon di 42,5 km oppure il Krash Trail di 24 km, entrambi transiteranno per i tratti più affascinanti dei famosi calanchi appenninici. Per garantire le migliori condizioni di distanziamento le partenze delle due distanze saranno separate (il lungo alle 7:00, il corto alle 8:30), per permettere agli atleti un flusso controllato e ordinato per raggiungere la linea di partenza nel rispetto di tutte le più severe regole anti-Covid, sarà allestito un percorso guidato all’interno del campo di calcio di Errano con partenza wave in griglia da 5 atleti ogni 20” in ordine di iscrizione e classifica redatta in real time.

Un importante punto riguarda le iscrizioni: dopo tutto quel che è successo da un anno a questa parte con continui annullamenti, per tutto il mese di aprile sarà possibile effettuare sul portale Endu una preiscrizione non vincolante e gratuita in attesa poi di riconfermarla nel mese di maggio. Le iscrizioni vere e proprie saranno attive dall’1 al 31 maggio. La gara è stata inserita nel calendario nazionale Uisp, quindi aperta anche a concorrenti provenienti da fuori regione.

Per informazioni: info@leopodistica.it