Torna anche nel 2025 la tradizionale Festa della Befana Avis. Lunedì 6 gennaio, dalle 14:30 alle 17:30, i volontari Avis aspetteranno bambini e famiglie nella consueta cornice di piazza del Popolo; ci sarà l’animazione a cura di Los Rayos de Colores con truccabimbi, tatuaggi, treccine, smalti, laboratori creativi a tema e disegni da colorare per i più piccoli ed inoltre verrà offerto ai presenti zucchero filato e popcorn, in attesa dell’arrivo della Befana che distribuirà calze piena di dolci.

In caso di pioggia, neve o altri impedimenti la distribuzione delle calze avverrà sotto il Voltone della Molinella.