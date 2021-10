Il 6 e il 7 novembre torna la Fiera di San Rocco: obbligatorio il Green Pass | VIDEO

Nel fine settimana del 6 e 7 novembre torna la Fiera di San Rocco dopo l’annullamento dell’edizione del 2020, recuperata in qualche modo quest’anno a primavera per dare continuità all’iniziativa. L’edizione 2021, la 24^, sarà un’edizione con alcuni cambiamenti a causa delle nuove norme di sicurezza e a causa del green pass. Il cambiamento più importante nel programma vede gli eventi spalmati su più giorni: il 6 novembre inaugurerà il borgo medievale al parco Tassinari; il 7 sarà il giorno della fiera; le conferenze si terranno dal 8 al 13 novembre; i 6 appuntamenti legati all’arte, mostre e workshop, saranno in programma per tutta la durata della manifestazione