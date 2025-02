La magia della musica sinfonica incontra l’energia del rock in uno spettacolo unico che andrà in scena il 5 febbraio al prestigioso Teatro Masini, a cura di Materiali Musicali come Anteprima Mei per i 30 anni della più importante e storica kermesse indipendente ed emergente italiana, nata nel 1995.

Protagonista della serata sarà il carismatico Cristian “Cicci” Bagnoli, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Loris Ceroni. Un ensemble d’eccezione, capace di trasformare le sonorità del rock in un’esperienza avvolgente e spettacolare, con la partecipazione di tanti ospiti speciali .

Uno spettacolo rock che ripercorre alcuni brani che hanno segnato la storia del genere: dai Pink Floyd ai Dire Straits, dalla PFM a Eric Clapton, dai Toto fino a tantissimi altri.

Guest star della serata: Lorenzo Campani, la voce del musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, che ha avuto un successo mondiale. È la voce principale dei New Era, gruppo formato da ex allievi del CET (Centro Europeo di Toscolano) sotto la supervisione di Mogol. È inoltre la voce della SolieriGang, gruppo fondato da Maurizio Solieri.È stato il leader dei Frontiera, gruppo fondato da lui e Massimo Mussini (chitarrista dei Bossa Nostra), con cui ha inciso due album e aperto i concerti di due tour di Vasco Rossi. Ha inciso inoltre un album da solista e uno con i Clan Destino (ex band di Luciano Ligabue).

In apertura ci saranno i Fratelli & Margherita, reduci dal grande successo del tour con Cisco, che ha fatto sold out a Trento, Cesena, Brescia e Torino. Hanno presentato l’EP El Canguro dopo l’uscita del singolo Margherita e i suoi Fratelli grazie al featuring di Cisco e alla produzione di Materiali Musicali, organizzatore del MEI.

I Fratelli & Margherita sono una band di quattro fratelli appartenenti ad una famiglia di sedici persone. Cresciuti nelle campagne di Lugo, in un contesto di quasi totale autonomia e libertà, in armonia con la natura e con i valori appartenenti agli echi del passato.

La loro passione per la vita e la musica li ha portati a questo progetto d’insieme, non una vera e propria band, ma piuttosto un circo itinerante fatto di colori, sensazioni, sacrificio e condivisione di una vita passata in simbiosi.

Con la loro musica vogliono colorare di sogni l’immaginario delle persone, riportando l’attenzione ad una dimensione più umana, lontana dai problemi quotidiani e lontana da una società fatta di scadenze, aspettative e affanni.

Parteciparà il coro faentino Art of Choir diretto da Mirko Nanni.

Art of Choir è un coro giovanile nato a Faenza nel 2023, formato da ragazze e ragazzi di età compresa fra i 14 e 16 anni. Propone un repertorio prettamente moderno che spazia dal pop al gospel, dal soul al funk.

Il gruppo originario inizia la sua esperienza corale all’interno del corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di I° grado Strocchi di Faenza, con il quale il coro continua a collaborare costantemente.

Oggi Art of Choir è inserito fra le proposte didattiche della scuola di musica Artistation School of Art e coinvolge ragazzi e ragazze provenienti da tutto il territorio faentino. La direzione corale e artistica è curata dal Maestro Mirko Nanni.

Apertura Biglietteria prevendite dalle ore 19.00

Apertura Biglietteria al pubblico dalle ore 20.00

Inizio spettacolo ore 21.00