Unica delle grandi Maratone d’Italia organizzata interamente da volontari, torna anche quest’anno la Maratona del Lamone, gara di qualifica Nazionale FIDAL/CONI giunta alla 47ª edizione grazie all’impegno e alla costanza del gruppo GS Lamone.

La manifestazione inizierà sabato 5 aprile con le Promesse di Romagna, nella quale gareggeranno giovani e giovanissimi fino a 15 anni. In una piazza Farini rallegrata da varie animazioni, tra cui il Trucca Bimbi, ogni partecipante dopo la corsa riceverà Medaglia e un premio individuale.

Domenica mattina già dalle ore 7.00 il mondo dei maratoneti, provenienti da tutta Italia e non solo, riempirà piazza Farini con colori e allegria, accolti dalla Banda città di Russi e dalle Fruste & Majorette del Gruppo Cassani.

Dopo la partenza alle ore 9.00 della Maratona di 42 km, la piazza ospiterà anche coloro che si cimenteranno nei percorsi storico naturalistici denominati Al tuo passo sul Lamone di 7 km con la possibilità di visitare l’Area di riequilibrio ecologico, mentre la 10 km, passando da Palazzo S. Giacomo, salirà sull’argine del fiume Lamone.

Novità di questa edizione è l’adesione al Vivicittà, la corsa UISP più grande del mondo, che prevede la partenza alle ore 9.30 in contemporanea in 42 diverse città italiane (nell’edizione del 2024 i partecipanti sono stati 40.000).

Infine, l’acquisto della maglia artistica della Maratona che recherà il disegno di Palazzo S. Giacomo, darà modo di contribuire a dare un sostegno alla popolazione alluvionata di Traversara, luogo di passaggio del percorso Maratona.

Il GS Lamone, che ringrazia Amministrazione Comunale, Enti, Associazioni e amici per la preziosa collaborazione, vi aspetta quindi a Russi in piazza Farini per gareggiare, per camminare o per stare in compagnia.