Continua, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa “Oltre le barriere sociali”, evento voluto in memoria di Damiano Cavina.

Come nelle passate edizioni i promotori sono: Farsi Prossimo ODV; la rete Overall Faenza multiculturale; a cui si aggiunge, quest’anno, AMI (Amici del Mondo Indiviso).

“Realtà associative con le quali, tra diverse altre, Damiano ha attivamente collaborato e che intendono continuare l’iniziativa sociale che così intensamente Damiano ha svolto e ci ha coinvolto.”

Il 5 dicembre prossimo, dalle ore 20,45 all’auditorium della scuola Europa, in via degli Insorti, 2, a Faenza, si affronterà il confronto:

“Le disuguaglianze nelle aree interne”

“Con quest’impegno, come promotori, vogliamo precisare che l’aver invitato quest’anno prevalentemente rappresentanze istituzionali, non significa che si intende delegare solo alle Istituzioni, gli interventi e le iniziative contro le disuguaglianze, per l’integrazione, l’accoglienza, la pace e la giustizia sociale. Anzi, riteniamo che solo con un rapporto dialettico tra realtà sociali e Istituzioni, facendo tesoro di esperienze significative, a partire dal “Modello Riace”, sul quale potremo ascoltare le implicazioni positive direttamente da Mimmo Lucano, che ne è stato l’ideatore.

Una esperienza che non può essere replicata tal quale nelle nostre ‘aree interne’, ma che può fornire spunti utili anche per esperienze in atto e da sviluppare nei nostri territori, per contribuire ad andare ‘Oltre le barriere sociali’”.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Davide Agresti, a nome del Comune di Faenza; il confronto partirà con:

Angelina Mazzocchetti, esperta di statistica e analisi demografica della Regione E.R., con la comunicazione “Capire i territori con i dati demografici”;

Jader Dardi, Sindaco di Modigliana, “L’emergenza dell’alluvione, un colpo che può diventare opportunità”;

Luca Della Godenza, Sindaco di Castel Bolognese e Vice-Presidente dell’Unione della Romagna Faentina, “Integrazione, turismo e altre cure allo spopolamento”;

Mimmo Lucano, Europarlamentare (GUE-NGL) e Sindaco di Riace, “ Il “Modello Riace” un progetto di accoglienza integrata”;

Modera il confronto, Giuseppe Baldassarro, giornalista de “La Repubblica”: