Il Centro Storico di Lugo si prepara ad accogliere la 37^ edizione del Lugo Vintage Festival, un evento ormai imperdibile per gli amanti della cultura vintage e non solo. Sabato 5 e domenica 6 aprile 2025, le strade, le piazze e le storiche Pescherie della Rocca si animeranno con un ricco programma di appuntamenti, tra mostre, DJ set, live music e iniziative dedicate alla moda sostenibile.

Si parte in anteprima venerdí 4 aprile con VINTAGE OFF da BALERA BOUTIQUE, un negozio sfitto del Pavaglione (ex negozio La Calza) rinominato ANALOGICO SPAZIO EFFIMERO e riconvertito per l’occasione dall’associazione 12 pollici social club in uno spazio culturale, con dj set, installazioni, podcast dal vivo e spazio interviste. Dalle 19 alle 24 musica elettronica e angolo drink per anticipare la festa vintage del weekend. Analogico Spazio Effimero sarà attivo in entrambi i giorni del festival con un fitto programma.

Nella stessa serata INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA PICTURES OF YOU (evento su invito) alle ore 18:30 presso le Pescherie della Rocca. Dettagli sulla mostra nel programma.

Sabato 5 aprile sempre alle Pescherie della Rocca apertura della mostra alle ore 10:00 e alle ore 17 live con Glory Days Band- Bruce Springsteen songs con Lorenzo Semprini, Daniele Tenca, Andrea Montecalvo, Renato Tammi, Alessio Raffaelli, Marco Ferri per proseguire dalle 21:30 in un after party a cura de Il Chicco D’Oro Café e TBA: live Music selection by DARKO / MAT7REGIS. Parte del ricavato andrà all’ss.ne TBA per le attività di sostegno alle famiglie affette da malattie neuro-degenerative.

Sabato e domenica sotto le logge del Pavaglione, sempre utilizzando un negozio sfitto, vicino al Bar Smile si terrá CAMBIAMO LA MODA: DAL FAST FASHION ALLO SWAP PARTY– Le classi 4B SC e 3F del Polo Tecnico di Lugo organizzano il primo swap party per adolescenti dedicato ai ragazzi delle scuole della Bassa Romagna. Il progetto è finanziato dalla Rete Res dei Centri per l’Educazione alla Sostenibilità della Regione e organizzato dal CEAS Bassa Romagna con la collaborazione di Lugo Vintage Festival e di A.N.G.E.L.O. Tutti i ragazzi e le ragazze tra i 13 e 30 anni che abbiano un capo o accessorio che non portano piú sono invitati a portarlo allo stand e a scambiarlo con un altro! I ragazzi valuteranno il capo/ accessorio da 1 a 3 gettoni sulla base dello stato, del brand e della taglia. L’iniziativa si terrà sabato 5 alle 10 alle 20 e domenica 6 dalle 10 alle 19.

In occasione del festival riapre da A.N.G.E.L.O. un’area dedicata a chi cerca moda vintage a prezzi accessibili, molto frequentata negli anni ‘90: A.N.G.E.L.O. riapre la sua storica AREA CHEAP VINTAGE, con una selezione accurata di abbigliamento e accessori vintage & second-hand da 1€ a 35€.

Al Salone Estense alle ore 16:30 presentazione della monografia Un’estate lunga 10 anni, dedicata alla SCUDERIA DIEMME di Lugo, con l’autore Enrico Borghi (cronista di MotoGP su RAI Radio1 e editore di Slock Magazine) e interventi della famiglia Melandri e di piloti e team dell’epoca.

In entrambi i giorni sarà possibile scattarsi una foto ricordo al FOTO SET allestito da NCF-Nuovo Circolo Fotografico di Fusignano con offerta libera.

Infine sempre nella giornata di sabato, al Globo, dalle 21:00 Vintage Party a cura di Lidi Nord in collaborazione con New Life Cafè. Dj: Lorenz-Graziano Manoli – Manoli Paolino – Ricky Waikiki

Domenica 6 aprile chiusura del Festival in grande alle Pescherie della Rocca alle ore 17 con Dj Set di ALTERIA, nota vj di Virgin Radio appositamente a Lugo per la mostra Pictures of You e per l’evento.

Info: Segreteria Organizzativa Vintage per un giorno