Matteo Pagliarani, imprenditore agricolo romagnolo, è stato riconfermato vicepresidente del Consiglio europeo dei giovani agricoltori-Ceja.

Pagliarani ha 31 anni, gestisce l’azienda multifunzionale e cerealicola di famiglia, è vicepresidente Cia Romagna e coordinatore dei giovani agricoltori Agia-Cia Romagna.

Rieletta l’intera squadra del Ceja: Elisabeth Hidén (Svezia), Rudolfs Pulkstenis (Lettonia), Katharina Schobersberger (Austria), con la presidenza che resta all’olandese Peter Meedendorp per il secondo mandato (2025-2027). “Essere rieletto è una grande soddisfazione – commenta Pagliarani – Andiamo avanti con determinazione per dare sempre più voce e ruolo all’agricoltura under 40 e trainare il futuro del settore”.