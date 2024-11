Dal 30 novembre al 6 gennaio, Faenza si accende per il Natale 2024. “È tempo di Natale: un tempo speciale, ma che a Faenza acquista ancora un significato più speciale” sottolinea il Vicesindaco Andrea Fabbri. “È per questo che non vogliamo rinunciare a viverlo e a ritrovarsi intorno ai suoi simboli. Natale per l’amministrazione vuole essere quindi prima di tutto speranza e festa e per far vivere al meglio questo momento così magico, con il coinvolgimento di tante realtà, abbiamo voluto molte iniziative per riuscire a trasmettere calore, luce, e gioia, con sobrietà ma cercando il coinvolgimento di tutti”.

Le festività iniziano ufficialmente il 30 novembre alle 16:00, con l’accensione delle luminarie accompagnata dall’energia dei Basterd Jazz in versione marching band natalizia. A seguire, in Piazza della Libertà, l’inaugurazione del Christmas Village, dominato da uno spettacolare albero di Natale animato da giochi di luce e musica, che si accenderà alle ore 17:00 con uno show a sorpresa.

Il Christmas Village, una produzione Christmas Dancing Lights, sarà il centro di molteplici eventi durante le festività: spettacoli di luci e colori illumineranno Piazza della Libertà tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00, con appuntamenti speciali come:

Storie animate sotto l’albero con Gianni Potter (4, 12, 18 dicembre, ore 17:00);

Babbo Natale sotto l’albero (30 novembre, 7, 14, 21 dicembre, ore 15:30-18:00);

Il coro Art of Choir di Artistation (14 dicembre, ore 16:30 – 17:30);

Il concerto acustico del gruppo femminile Vee-Dub (21 dicembre, ore 16:30).

Le altre attività, organizzate invece da Faenza C’entro, saranno:

Pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Martiri della Libertà (dal 30 novembre fino al 19 gennaio);

Giostra e Brucomela: intrattenimento per bambini in Piazza della Legna e Piazza Lan- zoni. (dal 30 novembre fino al 3 gennaio);

Ufficio Postale di Babbo Natale (Piazza della Libertà): aperto dal 30 novembre fino al 24 dicembre, accoglierà i più piccoli con laboratori e l’immancabile raccolta di doni soli- dali;

I “pacchi rombanti” consegnati dai Winter Bikers (22 dicembre), evento solidale a cura del Moto Club e del Centro Aiuto alla Vita;

Per i più piccoli, il 28 dicembre si terrà il Capodanno dei Bambini con giochi, spettacoli e divertimento in Corso Europa.

Nei negozi associati a Faenza C’entro sarà possibile trovare coupon per la sosta gratuita. I coupon sono disponibili anche sull’app Faenza Shopping Card.

In piazza della Liberà si terrà il Mercatino di Natale organizzato da Explicom.

Dal 8 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 09:00 alle 22:00, ci si potrà immergere nella magia natalizia con il gioco multimediale ChristmasBor-go! L’iscrizione è già disponibile sul sito www.ChristmasBor-go.it; basterà seguire le istruzioni per diventare il protagonista della caccia ai Babbi Natale nascosti nel Borgo di Faenza. Alla fine del gioco verrà consegnato un premio a tutti i partecipanti.