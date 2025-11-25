Domenica 30 novembre Bagnacavallo sarà protagonista della giornata conclusiva di “Giardini Segreti” grazie alle iniziative proposte dal Podere Pantaleone e dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova, che offriranno due percorsi distinti ma complementari dedicati alla natura, alla biodiversità e ai paesaggi del nostro territorio.

Al Podere Pantaleone l’oasi sarà aperta dalle 10 al tramonto e accompagnerà il pubblico dentro l’atmosfera del bosco autunnale, tra alberi secolari, tappeti di foglie e colori di stagione. Il programma prevede alle 11 il laboratorio del legno morto con insetti vivi, un’occasione per osservare da vicino i processi ecologici che sostengono il bosco, e alle 15 una visita guidata lungo i sentieri dell’oasi. Durante la giornata saranno offerti frutti antichi e miele bio e, previa prenotazione, sarà possibile ricevere piccoli alberi salvati dallo sfalcio. L’iniziativa è gratuita e rivolta ad adulti e famiglie e si terrà anche in caso di lieve pioggia.

Gli eventi, dal titolo “Perdersi tra gli alberi del Pantaleone”, rientrano nella Giornata Nazionale degli Alberi e della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

All’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova verrà proposto un percorso dedicato ai “mondi a rischio, gli insetti, gli intrecci del mondo”, tema che permetterà di esplorare da vicino l’ambiente delle erbe palustri e il patrimonio di conoscenze legate alla raccolta e all’intreccio. Il programma della giornata comprende anche un laboratorio in collaborazione con la Libera Università del Gioco.

Podere Pantaleone ed Ecomuseo fanno parte del Ceas della Bassa Romagna.

“Giardini Segreti” è la manifestazione che apre al pubblico giardini, orti, parchi e paesaggi del territorio romagnolo, proponendo visite e attività “dalle 10 al tramonto” e invitando a riscoprire la relazione con la natura e la biodiversità.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche (0545 280898)