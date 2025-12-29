Christmas Soul porta sul palco di Piazza del Popolo, martedì 30 dicembre alle ore 18.00, uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025.

A illuminare la scena sarà Ginga, voce di riferimento della black music italiana, con il nuovo concerto gospel “Back to Basic”, un progetto che torna alle radici più autentiche del genere per proiettarlo con forza nel presente.

Lo spettacolo nasce come un viaggio musicale nella storia del Gospel: un percorso che attraversa i grandi classici che hanno segnato l’immaginario collettivo, riletti con arrangiamenti capaci di unire spiritualità, groove e contemporaneità. “Back to Basic” è un omaggio alla tradizione afroamericana, ma anche una dichiarazione d’amore alla sua continua evoluzione, grazie alla presenza delle nuove voci del panorama italiano.

Artista indipendente dalla vocalità carismatica, Ginga ha costruito negli anni un percorso che l’ha portata a collaborare con figure di spicco della musica nazionale, da Mario Biondi a Zucchero, fino alla recente esperienza al fianco del talento sanremese Bresh. Una carriera che testimonia la sua capacità di muoversi tra linguaggi diversi mantenendo sempre un’identità fortissima, fatta di autenticità, energia e una profonda conoscenza delle radici black.

A condividere il palco con lei sarà una formazione che unisce esperienza, creatività e nuove sensibilità. In scena ci saranno Alessandro Omiciuolo alle tastiere, Francesco Pandolfo alla batteria, Devis Canesso al basso, insieme a Claudia Milan, Gaia Bettin e Serena Defranceschi, tre straordinarie voci del nuovo gospel italiano.

Il risultato è un concerto capace di emozionare, coinvolgere e far vibrare la piazza: una performance intensa, corale e innovativa che trascina il pubblico nel cuore vivo del Gospel, tra atmosfere calde, ritmo e spiritualità condivisa.

La rassegna è promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna in compartecipazione con la Fondazione Ravenna Manifestazioni; la direzione artistica è di Francesco Plazzi (Spiagge Soul).

Ingresso libero