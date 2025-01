Dopo il successo dello scorso anno, da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio 2025 torna la Sagra del Buongustaio Winter Edition. Tante le novità. Tutti i giorni si cenerà dalle ore 19 nella sala polivalente di Via Birandola 120, presso l’ex Pizzeria La Roda. E il 5 e 6 gennaio apertura anche a pranzo dalle ore 12. Non sarà più necessaria la prenotazione e verrà attivato il servizio di asporto. La Sagra invernale, in una location riscaldata e confortevole, avrà un elemento costante rispetto alla tradizionale edizione estiva: la buona cucina romagnola. In menù cappelletti al ragù, tortelloni burro e salvia, tagliatelle, polenta, strozzapreti, grigliata del buongustaio, castrato, pollo, salsiccia, stinco con patate.

Il programma degli intrattenimenti prevede per domenica 5 gennaio dalle ore 16 lo spettacolo itinerante di Giorgio e le Magiche Fruste per le vie di Reda. Lunedì 6 gennaio, per tutta la giornata, giochi di legno e nel pomeriggio… arriva la Befana! Sempre domenica e lunedì dalle 11 fino a sera, lungo via Birandola, chiusa al traffico per l’occasione, è in programma un Mercatino di eccellenze locali.

Per info: 338.7241461.