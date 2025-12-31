È fissato per sabato 3 gennaio l’inizio dei saldi invernali in Emilia-Romagna.

La stagione degli sconti, che durerà 60 giorni (fino al 3 marzo), si apre, spiega Confcommercio, con prospettive positive, in linea con il trend di ripresa dei consumi interni registrato nell’ultima parte dell’anno.

“I saldi invernali rappresentano un appuntamento fondamentale non solo per i consumatori, che possono accedere a prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, ma soprattutto per le nostre imprese che, dopo un autunno complesso, puntano su questo evento per dare respiro alla liquidità e rinnovare il magazzino”, dice Enrico Postacchini, Presidente di Confcommercio Emilia Romagna.

“In Emilia-Romagna – continua Postacchini – le previsioni sono positive: i cittadini emiliano-romagnoli mostrano voglia di normalità e fiducia nel futuro. I consumatori riconoscono nel negozio tradizionale un presidio di fiducia, trasparenza e servizio che il canale online non può replicare”.

Le novità fiscali, in particolare la riduzione della pressione Irpef e la detassazione dei premi e degli aumenti contrattuali, potranno dare la spinta necessaria, conclude l’associazione, a trasformare l’interesse in acquisto concreto.

