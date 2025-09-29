Si terrà a Brisighella, il celebre borgo dai tre colli, il diciannovesimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour 2025, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze enologiche e gastronomiche locali e nazionali nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che ha visto quest’anno l’aggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, e Le Castellet, Borgo certificato nell’omologa Associazione francese “Les Plus Beaux Villages de France”.

Il tour, promosso sin dal 2021 dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzato da Valica S.p.a e si avvale della collaborazione e del patrocinio del Comune di Brisighella.

Sarà una tre-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetterà al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio.

Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre, a Piazza Marconi a Brisighella, troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali e regionali a quelle di cantine provenienti da altre regioni italiane come Piemonte, Calabria, Marche, Abruzzo, Veneto, Puglia, Campania, Toscana, Sicilia, Lombardia, Sardegna, Lazio e non solo.

Spazio anche al food con un’area dedicata dove verranno proposte specialità gastronomiche come taglieri di salumi e formaggi, gnocco fritto con salumi, fritti della tradizione, piadine romagnole e molto altro. Inoltre, per rendere ancora più unica l’esperienza di ogni visitatore, l’evento si arricchirà di musica e concerti dal vivo, tra cui l’esibizione della Original CRB Band presso l’anfiteatro in Via Spada nella serata di domenica 5 ottobre.

Durante le giornate di Borgo diVino in tour si svolgerà a Brisighella anche “It.a.cà” – Festival del turismo responsabile che coinvolge territori e operatori per trasformare l’incoming in becoming. Sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 15.00, appuntamento con “Trekking Passeggiata nel borgo tra storia e tradizione”. La sera, invece, a partire dalle ore 20.00 si potrà assistere al concerto “Jazz, Suoni e Versi oltre il tempo Arivederlestelle, Dante in Jazz” . Domenica 5 ottobre, dalle ore 09:00, si terrà infine un’altra iniziativa dedicata al trekking nel borgo dal tema “Custodire il futuro, dalle scelte di oggi, il volto del domani”.

“Borgo diVino in Tour” si è ormai consolidato come uno degli appuntamenti enogastronomici più apprezzati a livello nazionale – dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO e BU Events di Valica S.p.A. – Per l’edizione 2025 puntiamo a superare le 70.000 presenze, portando il nostro format in 22 tappe, per un totale di 66 giorni di evento e oltre 1000 etichette in degustazione, con un’importante novità: per la prima volta il tour toccherà 2 nuove destinazioni fuori dai confini nazionali, il borgo di Le Castellet in Francia e la Repubblica di San Marino. Il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi grazie all’eccellenza della produzione vitivinicola italiana e un’area gastronomica interamente dedicata ai prodotti tipici dei Borghi più belli in Italia. In ogni tappa non mancheranno eventi di approfondimento culturale e musicale, pensati per arricchire l’esperienza dei visitatori e renderla ancora più coinvolgente. Borgo diVino in Tour è un progetto di promozione territoriale che mette in rete borghi, produttori e territori, creando valore e visibilità per le realtà locali.”

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà nel centro storico di Brisighella, a Piazza Marconi nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 3 ottobre: dalle 18 alle 23

Sabato 4 ottobre: dalle 12.00 alle 23.00

Domenica 5 ottobre: dalle 12.00 alle 22.00

All’interno del Borgo verrà tracciato inoltre un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito borgodivino.it/brisighella/ oppure direttamente in loco.

“Con grande entusiasmo annunciamo il ritorno, anche per questo 2025, di Borgo diVino, una delle manifestazioni più attese e amate dal pubblico, che animerà il cuore di Brisighella nel prossimo mese di ottobre – dichiara Karen Chiarini assessore al turismo e alla cultura del Comune di Brisighella – sono orgogliosa di presentare un evento che unisce gusto, tradizione e promozione territoriale, in un contesto unico come il nostro borgo, riconosciuto a livello nazionale per la sua bellezza, la sua autenticità e l’accoglienza che sa offrire. Borgo diVino rappresenta molto più di una semplice rassegna enologica: è un percorso esperienziale che celebra l’identità culturale, i prodotti tipici e la passione di chi lavora ogni giorno per valorizzare il nostro territorio. Le cantine partecipanti porteranno in degustazione vini provenienti da diverse regioni italiane, creando un dialogo tra territori, storie e sapori.

Ma ciò che rende davvero speciale questa manifestazione è il suo legame con Brisighella: i vicoli, le piazze, i profumi dell’autunno e le luci calde che accompagnano ogni calice. Un’esperienza che stimola i sensi e invita alla scoperta lenta e consapevole, dentro e fuori il bicchiere.

Oltre alla valorizzazione del vino, l’evento punta a rafforzare la rete delle nostre realtà locali: produttori, ristoratori, operatori culturali, artigiani e volontari saranno protagonisti attivi di un fine settimana che porta economia, visibilità e vivacità al nostro centro storico.

Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione: gli organizzatori, le cantine, le associazioni, i partner tecnici e istituzionali, ma soprattutto i cittadini e i volontari che con passione sostengono ogni iniziativa del nostro calendario culturale. Vi aspettiamo con il calice alzato, per brindare insieme alla bellezza, alla cultura e alla passione che ci uniscono”.