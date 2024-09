Il 29 settembre la terza edizione della Coppa Dal Pane: corsa ludica in ricordo di Valter

Terza edizione per la Coppa Dal Pane, la gara ciclistica, totalmente ludica, ideata, dall’omonima associazione, per ricordare Valter Dal Pane. Quest’anno le squadre partecipanti affronteranno un percorso che si snoda fra le colline di Castel Raniero e Monte Coralli, a Faenza. La gara sarà intervallata come sempre da alcune tappe, all’Azienda Agricola Quinzan, all’agriturismo Trerè, all’agriturismo La Rinaldina e all’ex agriturismo Carioni. In ogni tappa ai partecipanti verranno offerti assaggi delle produzioni locali. Come ogni anno si dovrà partecipare rigorosamente in costume e con una bicicletta senza cambio, oppure con un risciò.