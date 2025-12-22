Dopo la breve sosta di Natale, l’AC Milan sarà impegnato nel campionato di serie A domenica 28 dicembre con il Verona. Anche i tifosi rossoneri faentini saranno in gruppo allo stadio “Meazza San Siro” per assistere alla partita con il supporto del “Milan Club Faenza – Carlo Sangiorgi”.

È un finale d’anno intenso per il sodalizio faentino che il giorno successivo conclude l’anno con la tradizionale festa degli auguri rossoneri.

L’appuntamento è per lunedì 29 dicembre (ore 20) nella sede al Rione Verde, in via Cavour 37: un’occasione per ritrovarsi insieme mettendo alla prova la propria conoscenza della storia rossonera con premi e gadget. L’evento conviviale prevede uno speciale “menù del diavolo rossonero” (antipasto romagnolo, tris di primi, dolce, bevande) al costo di 19 euro.

“Sarà una serata in allegria e serenità assieme ai soci e simpatizzanti a cui sono state dedicate tante attività anche nel 2025: dalla visione sul maxi schermo delle partite, alle trasferte con pullman allo stadio “Meazza San Siro” a Milano, fino alla gemma dell’incontro con il grande campione rossonero del passato, Roberto Donadoni a proseguire la serie iniziata nel 2022 alla rifondazione”.

Informazioni e prenotazioni, telefonando o scrivendo via whatsapp al numero 353 3781751, o inviando una e-mail a milanclubfaenza8422@gmail.com o di persona all’edicola Vito Ammirabile in piazza della Libertà (di fronte al Duomo di Faenza).