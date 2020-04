Il 29 aprile arriva su Netlix “Summertime”, la serie girata a Marina di Ravenna e Cervia

Due giovani provenienti da ambienti molto diversi s’innamorano durante un’estate sulla riviera adriatica. Serie ispirata ai romanzi di Federico Moccia.

La serie tv prodotta da Calttleya per Netflix e girata in parte a Marina di Ravenna e Cervia e in altre località romagnole durante l’estate dello scorso anno sarà disponibile sulla piattaforma online a partire dal 29 aprile

“Summer è una ragazza indipendente e responsabile, che sogna di volare lontano dal luogo che l’ha vista crescere ma sente di essere il collante della sua famiglia. Ale è un ex campione di moto deciso a rompere col passato e pronto a dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita. Tra loro sboccia qualcosa che non avrebbero potuto prevedere, un amore che li accompagnerà lungo un’estate destinata a cambiare per sempre ciò che credevano di essere”

La serie, scritta da Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli e Anita Rivaroli, è diretta da Lorenzo Sportiello

Attori: Ludovico Tersigni, Coco Rebecca Edogamhe, Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe e Thony.