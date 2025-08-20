Quest’anno, con l’evento Non Mollo nel parco Tassinari, si svolgerà anche la Folle Corsa delle Bighe in Via Cavour, venerdì 29 agosto, organizzata dall’associazione Foris Portam APS. L’evento è un salto nel passato, all’anno 39 d.C., quando Marco Cornelio Pulcro, per ingraziarsi il popolo in vista delle future elezioni politiche, volle una manifestazione dedicata alla memoria dell’antenato Caio Cornelio Gallo, fondatore di Faventia, “la fedele”. La corsa consisteva in bighe trainate da cavalli, con la presenza di un auriga a bordo, lungo un percorso dove il carro più veloce ne usciva vittorioso.

Per rievocare questo evento, verranno ricreati gli equipaggi, composti da 3 persone, che si sfideranno lungo un percorso prestabilito.

“A questo proposito invitiamo tutti coloro che vorranno partecipare in rappresentanza di palestre, gruppi sportivi, bar, ecc. ad iscriversi al numero 3405639040 oppure alla email: forisportam@gmail.com . Chi non ha la propria biga potrà chiederla all’ente organizzatore.”

La serata sarà aperta, alle ore 19.30, da un corteo in costume con direzione Piazza del Popolo, composto dai partecipanti all’evento. Il corteo poi farà ritorno in Via Cavour. Seguiranno rievocazioni di combattimenti tra Romani e Galli e tra gladiatori, grazie alla collaborazione del gruppo Legio VI Ferrata.

Alle 21.45 avrà inizio la corsa delle bighe e saranno eletti Miss Biga e Mister Marcantonio.

Durante la rievocazione il parco Tassinari sarà protagonista della manifestazione Non Mollo, con musica, intrattenimento, food e market.