Con il decreto del 27 febbraio 2025, è stata istituita la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, stabilendo, come data celebrativa, il 27 febbraio di ogni anno.

Pertanto, quest’anno, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avrà l’occasione di celebrare per la prima volta la ricorrenza in ogni Direzione e Comando d’Italia e nelle sedi Centrali.

Per il Comando di Ravenna verrà organizzata un’iniziativa, rivolta ai cittadini, di tipo illustrativo/didattico, che sarà intitolata “Dove passa il fuoco – sensibilizzazione del rischio d’incendio in ambienti di vita”, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini/studenti nei confronti del rischio d’incendio in abitazioni, locali pubblici, esercizi commerciali, ecc.

Negli ambienti del Comando sarà allestito un percorso con oggetti e pannelli, in particolare:

– oggetti interessati da incendio e relativi pannelli esplicativi, con in evidenza le sostanze che bruciano, l’inquinamento e alcuni consigli di prevenzione;

– esposizione di mezzi;

– una tenda dove sarà simulato un ambiente invaso da fumo, in modo da sperimentare la sensazione e i comportamenti da adottare nel caso ci si trovi coinvolti in un incendio in luogo confinato.

L’attività si svilupperà su tre giornate.

Venerdì 27 febbraio: la mattinata sarà dedicata all’incontro con le istituzioni e con le scuole, successivamente, nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 sarà previsto accesso libero alla cittadinanza;



Sabato 28 febbraio e Domenica 1 marzo: entrambe le giornate saranno ad accesso libero e interamente dedicate alla cittadinanza con il seguente orario:

Sabato 28 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17

Domenica 1 marzo, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17



I visitatori saranno riuniti in gruppi per la visita e l’illustrazione del percorso, con intervalli di 50 minuti. La visita avrà durata di circa 40 minuti e consisterà:



– nell’illustrazione del percorso didattico;

– passaggio per i cittadini/studenti interessati attraverso la tenda, all’interno della quale sarà simulato un ambiente invaso da fumo generato da una macchina da palcoscenico.

La festa si presenta come un importante momento di incontro con la popolazione con l’intento di sensibilizzare sui rischi legati alla vita di tutti i giorni, su come prevenirli e su come comportarsi in caso ci si trovi coinvolti. Sarà inoltre un’occasione per imparare a conoscere l’attività dei Vigili del Fuoco e le attrezzature di cui il Corpo dispone.