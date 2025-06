E’ il Borgo Durbecco ad aggiudicarsi il 26esimo Torneo della Bigorda d’Oro con l’ottima prestazione del Cavaliere esordiente Mattia Zannori, chiamato a sostituire l’infortunato Enrico Gnagnarella e andando a segno con sette scudi su otto. Secondo classificato il Rione Nero con quattro scudi e al terzo posto il Rione Verde sempre con 4 scudi. Quarto posto per il Rione Giallo con uno scudo come il Rione Rosso, ultimo classificato. A sfidarsi a singolar tenzone sul campo di gara sono Davide Ricci del Rione Giallo su Ischia Porto, Luca Paterni del Rione Nero su Beach Wave, Mattia Zannori per il Borgo Durbecco su Princess de Rio, Lorenzo Fantinelli per il Rione Rosso su Burian e Stefano Venturelli per il Rione Verde su Guaderiann. Al termine del Corteo storico e prima della competizione, il Rione Verde è stato premiato per il Miglior Gruppo Giovani e Giovanissimi del Corteo storico, riconoscimento assegnato dalla Deputazione per il Palio.