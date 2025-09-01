Lo spettacolo ideato da Zagor Borghesi attore scrittore, con l’organizzazione,direzione,co-ideazione di Fabio Marzufero e contributo organizzativo, logistico e artistico di Christian Rivalta, andrà in scena venerdì 26 settembre prossimo al Teatro Alighieri di Ravenna alle ore 20:30 e sarà suddiviso in 22 scene. Biglietti in vendita dal 1 settembre presso la biglietteria del Teatro anche ON LINE fino al giorno 26 stesso (un’ora prima inizio).Info Biglietteria Alighieri.0544249244

Biglietteria aperta dal Lun.-sab.10-13 Giov. anche 16-18. TUTTO l’incasso (tranne il contributo spese biglietteria online) della serata sarà devoluto al Centro educativo Anacleto, in sostegno ai bambini con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Durante lo spettacolo sarà presente ed interverrà’ sull’argomento Alessandra Annibali esperta di valutazioni e diagnosi sull’autismo, di programmi trattamento e formazione degli operatori. È inoltre coordinatrice della sede “Anacleto” di Ravenna. Laureata ed esperta in psicologia,Master sull’approccio cognitivo comportamentale nei disturbi dell’età evolutiva di IPPSICO, inserimenti lavorativi per adulti e lavora inoltre al programma Autismo nella Neuropsichiatria infantile. “dedicato ai famigliari che ogni giorno combattono e soffrono al fine di migliorare il livello di vita e di cure nei confronti dei loro bambini. L’evento sarà realizzato grazie a cittadini volontari i quali sono diventati veri e propri attori sotto la magistrale direzione di Zagor Borghesi regista sensibile alle tematiche sociali. Importante contributo dato dal collaboratore Christian Rivalta educatore il quale, si è occupato della organizzazione prove e degli spazi teatrali. Ringrazio le ditte, industrie esercenti e privati che hanno collaborato al fine di realizzare questo importantissimo evento benefico. Grazie ai tecnici che ci affiancheranno donando il loro contributo professionale. Questo ci ha permesso di porre in vendita i biglietti ad un prezzo molto accessibile. Credo nel supporto e nella partecipazione della cittadinanza Ravennate sempre sensibile a tali tematiche. Sono sicuro che saremo in grado di realizzare il sogno quindi, poter donare tanto. Spero di vedere il teatro “gioiello”di Ravenna, pieno. Ringrazio inoltre il Comune di Ravenna, Ravenna Manifestazioni e la Cooperativa La Pieve per il contributo dato” conclude Fabio Marzufero.”