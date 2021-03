Il 26 la riapertura del Ponte Teodorico da parte di RFI, Fagnani: “Pronti a ripristinare la normale viabilità”

Il ponte Teodorico riaprirà il 26 marzo dopo un investimento da 9 milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Il Comune è già pronto a riportare la viabilità alla sua normalità per tornare a ricollegare la città anche a nord della stazione ferroviaria. Tre i mesi di ritardo nella fine dei lavori, dovuti per lo più alla pandemia. Dopo un primo slittamento, la riapertura era stata fissata per la fine di febbraio, poi però è ulteriormente slittata di un altro mese. In realtà solo la settimana prossima, dopo le prove di carico, si avrà la certezza della data. La nuova struttura aveva già superato un collaudo nei mesi scorsi.