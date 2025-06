Apre a Castel Bolognese un nuovo servizio sanitario di prossimità per la cittadinanza. Giovedì 26 giugno alle 10.30 verrà inaugurato il Centro di assistenza urgenza (Cau) “Valle del Senio” che trova spazio nella Casa della Comunità di Castel Bolognese, in Viale Roma, 3B. Il Cau rappresenta un passo concreto per rafforzare la sanità territoriale, offrendo una risposta qualificata alle urgenze sanitarie a bassa complessità e contribuendo a ridurre la pressione sui pronto soccorso.

All’inaugurazione interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza e il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori. Con loro Donatina Cilla, direttrice del distretto sanitario di Faenza, Francesca Bravi, direttrice sanitaria Ausl Romagna e Mauro Marabini, direttore del dipartimento di Cure primarie di Ravenna. Saranno presenti anche le sindache e i sindaci dei Comuni della Valle del Senio.

L’apertura della struttura sarà preceduta da due incontri pubblici di presentazione, promossi da Amministrazione comunale e Ausl Romagna, che serviranno a spiegare nel dettaglio il funzionamento del nuovo servizio e rispondere alle domande dei cittadini. Gli incontri si terranno a Castel Bolognese: il primo venerdì 20 giugno, dalle 9.30 alle 11, in piazza Bernardi con un banchetto informativo al mercato cittadino; il secondo lunedì 23 giugno, alle 20.30, al entro sociale “La Torre”, in Viale Umberto I, 48, alla presenza di operatori e amministratori.

“Con l’avvio del Cau, Castel Bolognese e l’intera area della Valle del Senio compiono un passo avanti verso una sanità più vicina, accessibile e integrata, basata su cura del territorio, prevenzione e tempestività nelle risposte ai bisogni di salute”, sottolinea il sindaco Luca Della Godenza.