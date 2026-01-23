Hera informa che lunedì 26 gennaio interverrà, dalle 13:30 alle 16:30, a Lugo, in via Fiumazzo, incrocio via Lombardina, per l’efficientamento della rete idrica.

L’intervento coinvolgerà le intere località di Voltana, Ciribella, Belricetto, Giovecca, Passogatto e San Bernardino.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

Le utenze interessate saranno avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.