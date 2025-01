Il 26 dicembre la Faenza Half Marathon

Il 26 gennaio arriva la prima edizione della Faenza Half Marathon, una mezza maratona ideata dal Team Overcome, che attraverserà tutta la città, passando davanti ai principali monumenti e percorrendo anche i quartieri più colpiti dall’alluvione. 21 chilometri inseriti all’interno del calendario nazionale della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Già 820 gli iscritti. 5 i punti ristoro, allestiti grazie alla collaborazione degli scout del Faenza 3.

A fianco della gara, è stata organizzata anche una Family Run da 8 Km, aperta a tutti, per chi corre e per chi cammina. 400 le iscrizioni al momento arrivate.

Partenza e arrivo saranno in Piazza del Popolo, dove saranno allestiti diversi stand.

Una parte dell’incasso dell’intera manifestazione sarà devoluto in beneficienza.