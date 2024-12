La Consulta del Volontariato organizza una nuova edizione del Pranzo di Solidarietà, dedicato alle persone in difficoltà: “L’iniziativa nasce per diffondere un messaggio di condivisione e calore umano, rendendo il Natale una festa davvero per tutti”.

Il 25 dicembre, alle ore 12:00, in Via Oberdan 7, i volontari saranno pronti ad accogliere i commensali

“Dalla prima edizione del 2015, che prese il via con qualche incertezza, l’evento è cresciuto costantemente, divenendo un appuntamento atteso e significativo. Questo momento di incontro e solidarietà è tanto più prezioso dopo le sfide degli ultimi anni, che ci hanno insegnato il valore inestimabile della vicinanza e del supporto reciproco”.

“Anche quest’anno, il Pranzo di Natale rappresenta un’occasione per riaffermare i valori fondamentali di inclusione e comunità. L’impegno della Consulta del Volontariato, insieme ai tanti volontari coinvolti, è quello di offrire non solo un pasto nutriente ma anche un’esperienza festosa e accogliente, capace di donare un sorriso e un senso di appartenenza”.

L’evento è reso possibile grazie alla generosità della comunità locale e alla collaborazione di numerosi partner e sostenitori. In particolare:

• GEMOS, che offre gratuitamente la location in Via Oberdan 7;

• RIONE GIALLO, che mette a disposizione la cucina per la preparazione del pranzo;

• DECO, per i panettoni;

• SENIOGEL, per i prodotti alimentari;

• GRANFRUTTA ZANI, per la frutta donata;

• CONAD ARENA, per i prodotti alimentari;

• FAMIGLIA LOUKILI, per la carne;

• SURGITAL, per aver donato la pasta per l’occasione;

• ACQUAINBRICK, per la donazione di acqua in cartone.

“Un sentito ringraziamento va inoltre al Comune di Faenza e alla BCC, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell’evento. Grazie anche alla rete dei servizi sociali, a Caritas Faenza-Modigliana, all’associazione La Piccola Betlemme ODV e a tutte le parrocchie, i dormitori, le mense dei poveri e i centri per anziani e immigrati che hanno contribuito alla diffusione dell’iniziativa”.