Il 22 settembre il Gran Premio Nuvolari torna a Faenza, Lugo e Conselice

Domenica 22 settembre torna a Faenza il Gran Premio Nuvolari. Le auto storiche provenienti da tutto il mondo sfileranno per il centro e in Piazza del Popolo disputeranno una delle prove “speciali” della corsa. La manifestazione prenderà il via venerdì 20 settembre da Mantova (prima tappa Mantova – Riva del Garda – Modena; seconda tappa Modena – Siena – Rimini; terza tappa Rimini – Ferrara – Mantova). Domenica l’ultima tappa. Le auto arriveranno da Forlì e poi proseguiranno verso Lugo e Conselice. Attesi 150 equipaggi. Il passaggio da Faenza è coordinato dal team Top Driver, in collaborazione con Racing Team Le Fonti, e reso possibile grazie alla Red Bull.