È in programma per sabato 22 novembre alle 11 alla sala Nullo Baldini della Provincia la presentazione del catalogo “Rampicante d’Amore” di Felice Nittolo, edito da Danilo Montanari Editore.

L’evento rientra nell’ambito della IX Biennale di Mosaico contemporaneo, in programma fino al 18 gennaio 2026.

Il catalogo è dedicato all’opera site-specific allestita nei giardini e nella torretta gotica del Palazzo della Provincia. Si tratta di un’installazione, alta circa 17 metri, dedicata alla storia d’amore tra Teresa Guiccioli e Lord Byron realizzata nel 2012. L’anno successivo l’opera viene acquisita dall’amministrazione provinciale e diventa permanente.

Interverranno la presidente della Provincia Valentina Palli, Vincenzo Patanè, storico dell’arte e studioso di Byron, la promotrice di arte e cultura Patrizia Poggi, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi e il direttore artistico della IX Biennale di Mosaico contemporaneo Daniele Torcellini.

Al termine della presentazione sarà possibile osservare l’opera ed effettuare una visita guidata al Palazzo della Provincia.