Il 22 aprile attesa la sentenza per il processo a Mauro Guerra

Il 22 aprile arriverà a sentenza il processo di primo grado per il veterinario Mauro Guerra. Dopo le richieste della pubblica accusa, è stato il turno dei legali difensori di Guerra presentare la relazione finale con la quale hanno chiesto l’assoluzione per il 51enne, sia dai reati contestati legati alla professione, sia dai reati di natura fiscale.

Il pubblico ministero Marilù Gattelli ha chiesto per l’imputato una pena complessiva di 13 anni e 4 mesi: 7 anni per i reati fiscali, 6 anni e 4 mesi, oltre a 100 mila euro di multa, per maltrattamenti e uccisioni di animali e le altre condotte legate alla gestione dell’ambulatorio di Sant’Antonio.