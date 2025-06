Creare attraverso le arti un’atmosfera romantica che racconti storie d’amore. Sabato 21 giugno la Pro Loco di Brisighella, con il patrocinio del Comune, presenta “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”. Teatro, poesia e musica saranno le protagoniste di una serata dalle atmosfere magiche nel borgo. A far da cornice alle varie iniziative sarà uno scenario caratterizzato da scorci e antiche viuzze acciottolate che in questo borgo medievale sanno creare una atmosfera molto romantica.

Bellezze naturali e architettoniche, come la Via degli Asini o i tre pinnacoli rocciosi su cui poggiano la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio e il Santuario del Monticino, da sempre uno stimolo per la creatività. Tanto da dare spunto all’ispirazione di pittori come Giuseppe Ugonia e Domenico Dalmonte e ai fratelli Raccagni nell’ambito della creatività enogastronomia.

Si partirà con una competizione fra poeti nel format della “Poetry Slam”, per poi proseguire con la scoppiettante azione scenica di “Fiesta” del Teatro Due Mondi di Faenza, che con ritmi di tamburi, personaggi alti tre metri con volti di cartapesta, colorati costumi rattoppati, bandiere e fischietti, rievocheranno lungo le vie del Borgo, una storia d’amore tratta da un racconto di Gabriel Garcia Márquez. La cornice di queste performance vede coinvolte alcune realtà locali: dall’esposizione di foto dell’Associazione Fotoamatori Brisighellesi a pittrici e pittori che esporranno le loro opere lungo la Via degli Asini.

Sarà di scena anche la scuola di musica “Masironi” di Brisighella con Emma Sofia Zardi e Francesco Bosi alle chitarre, oltre alle note del duo “WarmUp”, con Lorenzo Leonardi al pianoforte e Giulia Elettra Neri alla voce, che porteranno gli spettatori in un viaggio tra le più belle canzoni d’amore dagli anni 50 ai nostri giorni. Ospiti d’onore della serata saranno gli allievi del corso di pianoforte e canto della Scuola di Musica “A. Masironi” di Brisighella (dell’associazione musicale “L. Varoli” ETS ), che daranno un tocco ancora più romantico alla serata.

Lungo le strade del Borgo si incontreranno vari scenari, dai dialoghi performativi di intimità amorose, alla ricerca dell’amore interiore attraverso la meditazione e la danza, alle proposte dei vignaioli dell’Anima dei 3 Colli per “ubriacarsi” d’amore. Anche i ristoranti faranno la loro parte, proponendo menù a base di cibi afrodisiaci, scovando ricette nella tradizione dei prodotti locali.