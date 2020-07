Il desiderio di tornare a correre una manifestazione organizzata e strutturata è grandissimo e tutti i runner non perdono occasione per sottolinearlo. Proprio per assecondare questo voglia di sport e di socialità, Ravenna Runners Club, associazione nota per l’organizzazione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, lancia una nuova iniziativa in programma per la seconda metà del mese di Agosto. Due date, Venerdì 21 e 28 Agosto, e un nome unico: “Run in the Sea”. Due eventi e due location legati da una serie di caratteristiche simili e accumunati da un solo ed unico obiettivo: ripartire in sicurezza nel rispetto delle normative contro la diffusione del Covid-19.

“Run in the Sea”sarà questo: la corsa, l’aria aperta, il sole e il mare. Ma soprattutto il ritorno a quegli eventi di socializzazione che da mesi mancano a tutti coloro che amano condividere le proprie esperienze e le proprie emozioni con amici e appassionati di attività all’aria aperta.

Venerdì 21 Agosto a fare da scenario all’iniziativa sarà la Darsena di Città di Ravenna, con partenza alle ore 18.30 dall’area antistante l’Autorità Portuale dove è posto il Moro di Venezia e percorso di 3,6 km. Venerdì 28 Agosto invece appuntamento alla Diga Foranea Nord “Cavalcoli” di Porto Corsini, anche in questo caso con partenza alle 18.30 dall’inizio della diga stessa e lunghezza della prova fissata a 5 km. In entrambi i casi si tratterà di una gara a cronometro con iscrizione limitata a duecento atleti per rispettare le linee guida della Fidal Emilia-Romagna.

“Siamo contenti di poter finalmente assecondare – dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club Asd – un desiderio che i runner esprimevano ormai da tempo. Lo faremo rispettando nei minimi particolari e con la massima attenzione tutte le disposizioni della autorità competenti perché il divertimento, ma anche la tutela della salute degli iscritti, è da sempre un nostro fine. Stiamo seguendo con massimo scrupolo tutti i dettagli per garantire un’organizzazione che rispetti le indicazioni contro la diffusione del Coronavirus, pronti a recepire le informazioni e le direttive che quotidianamente, da oggi alle date previste, ci verranno fornite dai referenti incaricati. Ripartiamo, e di questo ne siamo felicissimi, ma siamo perfettamente consapevoli che lo dobbiamo fare in massima sicurezza”.

Nel frattempo, oltre all’organizzazione delle due data di “Run in the Sea”, Ravenna Runner Club sta operando per predisporre anche la seconda edizione di “Ravenna Park Race” in calendario il prossimo 13 Settembre con partenza anche quest’anno da Casal Borsetti e percorso nella splendida cornice del Parco del Delta del Po.