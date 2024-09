Il 21 e 22 settembre il Festival dei Cammini a Brisighella

Quarta edizione per il Festival dei Cammini a Brisighella, una due giorni in programma il 21 e il 22 settembre, nell’ex convento dell’Osservanza, curata dalla Pro Loco, diventata negli anni punto di riferimento per gli amanti del trekking e del turismo lento. Al centro del festival gli itinerari dei Cammini ufficiali dell’Emilia-Romagna, quattro dei quali attraversano la provincia di Ravenna, i sentieri più suggestivi non compresi nei Cammini e ovviamente il Parco della Vena del Gesso. Novità di quest’anno, il Festival dei Libri e un’area per la lettura.