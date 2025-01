Il 2024 è stato l’anno più caldo: 2.3°C in più rispetto alla media, temperature tipiche della Puglia

Oltre due gradi in più rispetto alla normalità. Il 2024 è stato l’anno più caldo dal 1900 in Romagna. La temperatura ha superato la media degli ultimi trent’anni di misurazioni di 2,3 gradi, andando oltre il valore record già raggiunto nel 2023. Un andamento preoccupante, come ha sottolineato l’Associazione meteo professionisti.

Nel 2023 la temperatura media era stata superata di 2,1 gradi. Del resto, lo scorso anno si è caratterizzato per l’inverno e la primavera più caldi mai registrati. L’estate è stata la seconda più calda.