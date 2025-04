Il 2 maggio al via l’ottava edizione di Polis, il festival del teatro contemporaneo

Ottava edizione per Polis Festival, la manifestazione dedicata al teatro contemporaneo. La direzione artistica di ErosAntEros quest’anno ha deciso di focalizzarsi sulla penisola iberica.

Dal 2 all’11 maggio, a Ravenna, fra Teatro Rasi, Mar, Almagià, Teatro Socjale e persino al cimitero, andranno in scena spettacoli, incontri e tavole rotonde dedicate all’arte del palcoscenico.

Quasi 40 appuntamenti, 8 prime nazionali per parlare di dittature, colonialismo, pensiero utopico, femminismo, queerness, multiculturalismo e scambi intergenerazionali.