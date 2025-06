Mercoledì 2 luglio, a Ravenna, dalle ore 14.00 alle 16.30 sarà possibile fare la vaccinazione antitetanica in libero accesso recandosi agli ambulatori dell’Igiene e Sanità Pubblica in Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato, 134. L’invito dell’UO Igiene e Sanità Pubblica è rivolto in particolare a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni.

Proteggersi per il tetano è sempre importante perché le spore di questo batterio si trovano nell’ambiente e possono entrare nel corpo attraverso ferite anche banali o inapparenti come una puntura da spina di rosa.

È sempre possibile accedere alle vaccinazioni in altre giornate o orari prenotando attraverso il CUP, il CupTel al numero 800002255 e Cup web.

Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o può essere richiesto scrivendo a vaccinazioni.ra@auslromagna.it