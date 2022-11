“A inizio gennaio 2021 gli assessorati dei Comuni di Ravenna, Bagnacavallo e Faenza hanno colto favorevolmente il progetto non stop contro la violenza sulle donne che Ge.Ne.Ra e Cittadino Attivo APS di Bagnacavallo hanno proposto: una campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi, presso i propri mercati cittadini (Ravenna e Bagnacavallo) un sabato al mese per circa un anno, accompagnati nel percorso rispettivamente da Linea Rosa, Demetra e SOS Donna. Abbiano distribuito più di 7000 volantini (scritti in 10 lingue) solo nel mercato cittadino di Ravenna, si aggiunge anche un considerevole numero a Bagnacavallo, raccolto testimonianze di donne che hanno subito violenza e che si sono rivolte ai centri antiviolenza, abbiamo cercato di coinvolgere anche gli uomini nella sensibilizzazione poiché sono i responsabili di questa strage giornaliera.

Il 19 novembre (in anticipo sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne 25 novembre), i tre Comuni rispettivamente nelle loro piazze unitamente con la presenza dei nostri banchetti con i volantini e associazioni Linea Rosa, Demetra e SOS Donna dalle ore 9 alle ore 12 diranno MAI+!

Ge.Ne.RA e Cittadino Attivo APS, in questo anno, con la loro assidua presenza, hanno voluto testimoniare che i femminicidi e la violenza sulle donne si possono contrastare di più mettendo in atto azioni semplici, chiare e determinate educando i giovani al rispetto alla dignità delle donne, formando quanti più operatori possibili che ruotano intorno alla violenza: avvocati, magistrati forze dell’ordine, assistenti sociali, medici e insegnanti che devono essere all’altezza della situazione. Si rende necessario l’ emanazione di nuove leggi che possano finalmente fermare la mano assassina, nel contempo rafforzare ovunque la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio a livello locale e nazionale, crediamo altresì che sia importante continuare a fare campagne “non stop”, pubbliche di informazione per il coinvolgimento di tutte le associazioni e cittadini, affinchè le donne non si sentano più sole e non abbiano paura, vergogna e sensi di colpa nel denunciare abusi e violenze.

Associazioni, Sindaci, Assessori, cittadini/e, volontari che lavorano sui temi della cittadinanza attiva, sui diritti, cittadini e cittadine tutti assieme nelle rispettive piazze Comunali Sabato 19 Novembre per contrastare insieme la violenza contro le donne.”

Ge.Ne.Ra

“Cittadino Attivo”