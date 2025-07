Il 19 e il 21 settembre il Gran Premio Nuvolari a Riolo, Brisighella, Faenza, Bagnacavallo e Alfonsine

Ultime ore per l’iscrizione al 35° Gran Premio Nuvolari, in programma dal 18 al 21 settembre, protagonista anche lungo le strade della provincia di Ravenna, con il passaggio da Faenza. A toccare il territorio faentino sarà già la prima tappa, venerdì 19 settembre. La frazione, da Mantova a Rimini, transiterà nel pomeriggio, intorno alle 16.30, sulle strade di Riolo Terme e Brisighella, dove sarà allestito un punto di controllo, per poi dirigersi a Castrocaro e Forlì. La terza tappa, domenica 21 settembre, invece attraverserà Faenza, Bagnacavallo e Alfonsine, lungo il tragitto che porterà i concorrenti da Rimini a Mantova