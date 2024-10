Il 19 e il 20 ottobre un nuovo fine settimana dedicato al gioco: nasce LudiFa

55 tavoli, diversi tornei, due giorni dedicati al gioco, dai tre anni fino alla terza età.Il 19 e il 20 ottobre arriva ai Salesiani di Faenza LudiFA, nuovo evento dedicato al gioco in tutte le sue declinazioni. Prima della pandemia, esisteva il Faenza Ludens, fine settimana che ogni anno era in grado di richiamare 3 mila persone appassionate di giochi di ruolo e giochi da tavolo. Ora cinque associazioni del territorio (Brainstorm Club, Gilda del Leone Rosso, Compagnia del Grifone, Gruppo Modellismo, Battaglie in Scala & MGM) vogliono ricreare quell’esperienza andata perduta a causa del coronavirus. Si potrà giocare, il sabato, dalle 15 a mezzanotte. La domenica dalle 9 alle 19. LudiFa sarà dedicato alla memoria di Maurizio Tramonti, indimenticato titolare del negozio Re Artù, punto di riferimento in tutta la Romagna per gli appassionati del gioco e del modellismo