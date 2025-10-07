Sabato 18 ottobre 2025, dalle 17:00 all’1:00, Piazza del Popolo ospiterà una nuova

edizione di “Faenza in un Bicchiere”, l’appuntamento dedicato alla cultura del vino e alle

eccellenze enogastronomiche del territorio.

Sotto i portici della piazza saranno presenti numerose cantine romagnole, che offriranno ai

visitatori un percorso di degustazione tra le migliori etichette locali.

Cantine partecipanti:

Persolino; Associazione Oriolo; Ca’ Barchi; Zinzani; Trerè; Cantina Casadio; Bulzaga; Terra e Sale; Vespignano; Villa Liverzano; Tenuta la Viola; Tenuta De Stefanelli; Terre di Macerato; Ferrucci; Tenuta Masselina; Costa Archi; Fattoria Zerbina; Lagune Terre Antiche; Pianello; LU.VA.; Canova Mevigo; De Mastro; Zanetti; Casadei; Torre Mazzolano; Tenuta Nasano; Cantina Tibè; Tenuta Uccellina.

I visitatori potranno scegliere tra tre pacchetti degustazione:

1. Cminzè… (12 €): pacchetto iniziale con tasca, calice e 4 ticket degustazione.

2. Daj la mola cun l’Albäna (15 €): pacchetto con tasca, calice, 4 ticket degustazione e

1 ticket per l’Albana Dèi.

3. Daj nèca (12 €): pacchetto refill con 5 ticket degustazione extra.

Anche nel 2025 torna la selezione “Albana Dèi”, uno dei momenti clou dell’evento e una vera

celebrazione del vino simbolo della Romagna. Grazie alla formula Assaggia e Vota, il pubblico

potrà degustare i campioni finalisti delle migliori cantine locali, confrontare profumi, sapori e

caratteristiche dei diversi Albana e contribuire direttamente alla scelta del miglior vino

dell’anno.

Il ticket incluso nel pacchetto “Daj la mola cun l’Albäna” dà accesso a questa speciale

degustazione.

Tra le novità di quest’anno, la partecipazione per la prima volta della Scuola Persolino, che

arricchisce l’evento con la presenza del mondo formativo faentino, e la collaborazione ed il

patrocinio all’evento dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS), che sarà presente con un

banco informativo e proporrà Wine Tour guidati gratuiti (ogni Wine Tour richiede 5 ticket

degustazione), condotti da sommelier esperti, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle

diverse cantine presenti in piazza.

Durante la serata, i locali consorziati Faenza C’entro – Quinto, Corona, Voglia di Pizza, Pizzeria

Italia e Rossini – proporranno piatti take away pensati per l’occasione, contribuendo

all’atmosfera conviviale della manifestazione.

Il programma musicale animerà l’intera serata con diversi momenti di intrattenimento:

dalle 17:00 alle 23:00, Jam Jazz a cura di Kairòs A.P.S.;

dalle 23:00 all’1:00, After Wine Party con DJ set in piazza, una delle novità di

quest’anno.

In contemporanea, in Piazza della Libertà, si terrà il Mercato Bell’Italia, mostra-mercato

dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane, che inizierà venerdì 17 ottobre e

terminerà domenica 19 ottobre.

“Faenza in un Bicchiere” è organizzato dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio del

Comune di Faenza, il contributo di Banca di Credito Cooperativo (BCC) e nell’ambito delle

iniziative promosse dalla Cabina di Regia per lo sviluppo economico della città.