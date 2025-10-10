È dedicata al tema della riqualificazione di viale dei Navigatori, a Punta Marina Terme, l’assemblea pubblica promossa dall’Amministrazione comunale per giovedì prossimo, 16 ottobre, alle 20.30 all’hotel Nettuno di viale dei Navigatori 7.
All’incontro, coordinato dalla presidente del consiglio territoriale del Mare Licia Suprani, interverranno il sindaco Alessandro Barattoni, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, tecnici comunali e dello studio Teprin, che condivideranno con i cittadini presenti le proposte progettuali allo studio per la riqualificazione del viale.
La riqualificazione rientra nelle opere di compensazione per l’installazione del rigassificatore.