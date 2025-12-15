Hera informa che domani, martedì 16 dicembre, interverrà dalle 21 alle 6 del giorno successivo in via Trieste, incrocio via Fiorenzi a Ravenna, per l’efficientamento della rete idrica.

L’intervento, finanziato dal PNRR ed effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi, coinvolgerà l’intera area industriale di Porto San Vitale, dove potrebbe essere necessario sospendere l’erogazione dell’acqua.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

Le utenze interessate saranno avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito:https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.