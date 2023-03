Il 15 marzo diventerà attiva la tessera Smeraldo per il conferimento dei rifiuti indifferenziati in centro a Faenza. Cartelli informativi sono stati affissi nelle isole ecologiche. Un messaggio è arrivato direttamente nei telefoni degli utenti che hanno scaricato l’app Il Rifiutologo. L’utilizzo della carta servirà a scopo statistico in attesa della rivoluzione delle tariffe che dovrà avvenire entro il 2025, quando dovrà essere adottato il nuovo sistema di tariffazione puntuale.